«Баффало» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Баффало» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Предаторз» отличились Филип Форсберг и Яков Тренин, у «Сэйбрз» гол на счету Виктора Олофссона, который реализовал буллит.

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