«Лос-Анджелес» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» дома победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Кингз» набрали 42 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Лос-Анджелеса прервал 3-матчевую победную серию «Флэймз», который с 33 очками расположились на 11-й строчке таблицы «Запада».