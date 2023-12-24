Кузьменко признан первой звездой матча «Ванкувер» — «Сан-Хосе»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко признан первой матча с «Сан-Хосе» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ. Российский форвард забил два первых гола «Кэнакс» в игре.

Второй звездой встречи стал нападающий «Ванкувера» Теодор Блюгер, который оформил ассистентский дубль.

Третьей звездой матча признан форвард «Сан-Хосе» Марио Ферраро — автор трех голевых передач.