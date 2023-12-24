«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Ванкувер» дома победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» набрал 49 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» потерпел 5-е поражение подряд. «Шаркс» с 21 очком замыкают таблицу «Запада».