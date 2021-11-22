«Аризона» в овертайме победила «Лос-Анджелес»

«Аризона» одержала победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу «Койотс».

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Трэвис Бойд и Кайл Капобьянко. У хозяев единственная шайба на счету Брендана Лемье.

Таким образом, «Аризона» набрала 12 очков и вышла на 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» с 20 очками идет на восьмой позиции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Аризона» — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Лемье — 4 (Лизотт), 25:38 — 1:0. Бойд — 3 (Гостисбеер, Келлер), 44:44 — 1:1. Капобьянко — 2, 63:25 — 1:2.

Вратари: Куик — Веймелка.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (12+16+8+2) — 27 (8+7+10+2).

Наши: — - Любушкин (22.19/1/0).

22 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.