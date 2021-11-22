НХЛ, расписание и результаты матчей 22 ноября: «Сиэтл» — «Вашингтон» и другие игры
00:55
В ночь с воскресенья на понедельник, 21 ноября, пройдут очередные матчи НХЛ.
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»
1.00
«Рейнджерс» — «Баффало»
2.00
«Бостон» — «Калгари»
3.00
«Айлендерс» — «Торонто»
3.30
«Ванкувер» — «Чикаго»
4.00
«Сиэтл» — «Вашингтон»
5.00
«Лос-Анджелес» — «Аризона»
6.00
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт«
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