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НХЛ, расписание и результаты матчей 22 ноября: «Сиэтл» — «Вашингтон» и другие игры

00:55
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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В ночь с воскресенья на понедельник, 21 ноября, пройдут очередные матчи НХЛ.

«Тампа-Бэй» — «Миннесота»
1.00

«Рейнджерс» — «Баффало»
2.00

«Бостон» — «Калгари»
3.00

«Айлендерс» — «Торонто»
3.30
«Ванкувер» — «Чикаго»
4.00

«Сиэтл» — «Вашингтон»
5.00

«Лос-Анджелес» — «Аризона»
6.00

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт«

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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