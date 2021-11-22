Овечкин набрал 30-е очко в сезоне за «Вашингтон» в 19-м матче, повторив рекорд Семина
08:49
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:5).
36-летний россиянин набрал 30-е (15+15) очко в сезоне в 19-й встрече, повторив рекорд бывшего форварда «Кэпиталз» Александра Семина.
В сезоне-2008/09 Семину также понадобилось 19 игр, чтобы достичь отметки в 30 очков.
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