Лекавалье может получить работу в руководстве «Монреаля»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы» Венсан Лекавалье может получить работу в руководстве «Монреаля». Он мождет стать специальным советником генерального менеджера клуба, сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн.

Напомним, что недавно на пост главного тренера «Монреаля» был назначен многолетний партнер Лекавалье по «Тампе» Мартен Сан-Луи.

Лекавалье, игравший на позиции центрфорварда, завершил карьеру 21 июня 2016 года. Его 383 гола остаются клубным рекордом, как и 108 (52+56) очков в сезоне-2006/07. Он стал вторым после как раз Мартена Сан-Луи игроком, чей номер был выведен «Тампой» из обращения.