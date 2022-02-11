Маршан подаст апелляция на 6-матчевую дисквалификацию

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан намерен обжаловать дисквалификацию, которую на него наложила НХЛ. Форвард готовит апелляцию, сообщает журналист Флуто Шинзава.

Ранее департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков дисквалифицировал Брэда Маршана на шесть матчей за грубость и опасную игру высокоподнятой клюшкой.

Нынешняя дисквалификация стала самой длительной для Маршана, которого ранее по итогам двух эпизодов отстраняли на пять матчей. Помимо дисквалификаций, Маршана пять раз наказывали штрафами. Сумма всех его штрафов и невыплаченных из-за дисквалификаций денег в общей сложности составляет 1,4 миллиона долларов.