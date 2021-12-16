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Автор дубля в ворота «Вашингтона» Дебринкэт признан первой звездой дня в НХЛ

10:25
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Нападающий «Чикаго» Алекс Дэбринкэт признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Форвард сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (5:4 ОТ), причем обе шайбы американец забросил, когда его команда находилась в большинстве.

Второй звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Каапо Какко, на счету которого дубль в игре с «Аризоной» (3:2).

Третьей звездой дня признан нападающий «Анахайма» Трой Терри, на счету которого гол в большинстве в матче с «Сиэтлом» (4:1).

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Иван Торопцев все материалы автора
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