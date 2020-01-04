Ларс Эллер: «Не могу представить себе матч, в котором Самсонов не играл бы хорошо»

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер поделился впечатлениями от игры голкипера Ильи Самсонова в матче с «Каролиной» (4:3). Он отразил 38 бросков и стал первой звездой встречи.

— Он играл невероятно, — цитирует Эллера Washington Post. — Подобное происходит почти каждый вечер. Думаю, что он превзошел все ожидания, которые были от молодого вратаря. Иногда не играет в течение двух недель, а он выходит и действует как по заказу. Я не могу представить себе матч, в котором он бы не играл хорошо. Это такая роскошь иметь таких двух вратарей, как у нас.