Кузнецов — о домашнем матче «Каролины»: «На этой арене неплохо играть, когда ты на одной стороне с болельщиками»

Форвард «Каролины» Евгений Кузнецов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (7:2).

«Приятные эмоции, когда на трибунах болеют за тебя. Это придает тебе дополнительную энергию на льду. На этой арене неплохо играть, когда ты на одной стороне с болельщиками. Это была большая игра для нас, отличная атмосфера на стадионе. Мои жена и дети были на трибунах, я поговорил с ними, и они сказали, что им все понравилось. Они насладились игрой», — приводит слова Кузнецова пресс-служба клуба.

С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».