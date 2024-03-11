Бедард установил новый рекорд «Чикаго»

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард отметился дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (7:4).

Таким образом, нападающий в третий раз набрал 3+ очка в одной игре и стал первым 18-летним игроком «Блэкхокс» с таким показателем. Только Патрику Кейну удавалось в таком же возрасте провести две игры с тремя очками.

В текущем сезоне Бедард провел 51 матч, в которых набрал 46 (19+27) очков.