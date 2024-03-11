Кузнецову в раздевалке после матча с «Калгари» подарили вантуз

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» (7:2).

После игры в раздевалке главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор вручил форварду Евгению Кузнецову вантуз.

С 6 февраля по 2 марта Кузнецов проходил программу помощи игрокам НХЛ. После этого «Вашингтон» выставил форварда на драфт отказов, затем отправил в фарм-клуб в АХЛ, а впоследствии обменял в «Каролину».