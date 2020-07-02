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Кузнецов попробовал себя в роли вратаря

2 июля 2020, 20:05
Евгений Кузнецов. Фото AFP
Евгений Кузнецов. Фото AFP
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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов на тренировке команды решил занять место в воротах. Россиянин сделал несколько сэйвов. Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

28-летний хоккеист в сезоне-2019/20 провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 52 (19+33) очка. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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