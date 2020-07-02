Кузнецов попробовал себя в роли вратаря

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов на тренировке команды решил занять место в воротах. Россиянин сделал несколько сэйвов. Видео опубликовал официальный Twitter клуба.

Glove save and a Kuzy pic.twitter.com/Mt4IR0qH6W — Washington Capitals (@Capitals) July 2, 2020

28-летний хоккеист в сезоне-2019/20 провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 52 (19+33) очка. Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.