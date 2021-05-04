Источник: Кузнецов и Самсонов пропустят матч против «Рейнджерс» по дисциплинарным причинам
01:00
Российские игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов не попали в заявку команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», написала журналистка Саманта Пелл.
Сообщается, что игроки опоздали на командное мероприятие и получили дисциплинарное наказание.
Встреча «Рейнджерс» — «Вашингтон» пройдет 4 мая и начнется в 2:00 мск.
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