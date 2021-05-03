Сегин показал, как восстанавливался после травмы

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин выложил новое видео в Instagram. Он показал, как восстанавливался после травмы, из-за которой еще не играл в нынешнем сезоне.

«Я практически потерял весь квадрицепс. Вот чем я занимался последние пять месяцев — восстанавливал эту мышцу и правильные движения», — рассказал игрок.

29-летний Тайлер Сегин перенес операцию на бедре в межсезонье и не выходил на лед в матчах НХЛ нынешнего сезона