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Сегин показал, как восстанавливался после травмы

3 мая 2021, 23:25
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Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин выложил новое видео в Instagram. Он показал, как восстанавливался после травмы, из-за которой еще не играл в нынешнем сезоне.

«Я практически потерял весь квадрицепс. Вот чем я занимался последние пять месяцев — восстанавливал эту мышцу и правильные движения», — рассказал игрок.

29-летний Тайлер Сегин перенес операцию на бедре в межсезонье и не выходил на лед в матчах НХЛ нынешнего сезона

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