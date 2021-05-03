Сегин показал, как восстанавливался после травмы
3 мая 2021, 23:25
Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин выложил новое видео в Instagram. Он показал, как восстанавливался после травмы, из-за которой еще не играл в нынешнем сезоне.
«Я практически потерял весь квадрицепс. Вот чем я занимался последние пять месяцев — восстанавливал эту мышцу и правильные движения», — рассказал игрок.
29-летний Тайлер Сегин перенес операцию на бедре в межсезонье и не выходил на лед в матчах НХЛ нынешнего сезона
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