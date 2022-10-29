Кузьменко забросил третью шайбу в сезоне

«Ванкувер» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». В середине третьего периода счет стал 3:1.

Голом на 11-й минуте третьего периода отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Для него это треться шайба в сезоне.

Ранее в этой встрече россиянин отметился голевой передачей.