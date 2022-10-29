Афанасьев забросил вторую шайбу за фарм-клуб «Нэшвилла» в АХЛ

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«Милуоки Адмиралс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бельвиль Сенаторз» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев отметился голом и стал первой звездой встречи, вратарь Ярослав Аскаров отразил 25 бросков.

В текущем сезоне 21-летний Афанасьев провел 5 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.