Кузьменко забил 25 голов за 56 матчей в составе «Ванкувера». Это четвертый результат в истории клуба

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:5Б).

Таким образом 27-летний россиянин забил 25-й гол в 56 матчах — это четвертый результат среди игроков «Кэнакс» в стартовых играх за команду. Форварду не хватило всего одного матча, чтобы по этому показателю сравняться с Павлом Буре.

На данный момент на счету Кузьменко 50 (26+24) очков в 56 матчах сезона.