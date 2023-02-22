Драйзайтль набрал 700 очков в НХЛ

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 4:2.

В этой встрече форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал 3 (1+2) очка. Таким образом теперь на счету 27-летнего немца 701 (288+413) очков в 614 матчах лиги. Он стал пятым по результативности среди действующих игроков после Коннора Макдэвида, Сидни Кросби, Алекса Овечкина и Евгения Малкина.

В текущем сезоне Драйзайтль провел 56 матчей, в которых набрал 85 (34+51) очков.