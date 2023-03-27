Кузьменко признан второй звездой матча с «Чикаго»

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Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:2).

27-летний россиянин отметился двумя результативными передачами. Первой звездой признан форвард Элиас Петтерссон, оформивший дубль. Третья звезда — автор первой шайбы «Кэнакс» Филипп Ди Джузеппе.

В текущем сезоне Кузьменко провел 72 матча, в которых набрал 66 (35+31) очков.