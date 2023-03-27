«Торонто» на выезде обыграл «Нэшвилл»
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2.
В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Джон Таварес, еще одну шайбу забросил Александр Керфут. У «Предаторз» голы забили Коди Гласс и Тайсон Бэрри.
После этого матча «Торонто» с 97 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 80 очками — на 10-й строчке Запада.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|71
|47
|24
|102
|2
|Нью-Джерси
|73
|46
|27
|100
|3
|Рейнджерс
|73
|43
|30
|96
|4
|Айлендерс
|74
|37
|37
|83
|5
|Питтсбург
|73
|36
|37
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|72
|23
|49
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|72
|56
|16
|117
|2
|Торонто
|72
|43
|29
|95
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|73
|36
|37
|79
|5
|Баффало
|72
|35
|37
|76
|6
|Оттава
|73
|35
|38
|75
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|73
|29
|44
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|73
|42
|31
|93
|2
|Колорадо
|72
|43
|29
|92
|3
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|71
|36
|35
|80
|6
|Сент-Луис
|72
|33
|39
|72
|7
|Аризона
|74
|27
|47
|67
|8
|Чикаго
|72
|24
|48
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|72
|42
|30
|94
|3
|Эдмонтон
|73
|41
|32
|91
|4
|Сиэтл
|72
|40
|32
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|72
|33
|39
|71
|7
|Анахайм
|73
|23
|50
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
Результаты / календарь
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31.03
1.04
|27.03
|00:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|27.03
|01:00
|
Чикаго – Ванкувер
|- : -
|27.03
|01:00
|
Нэшвилл – Торонто
|- : -
|27.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|139
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|112
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|72
|49
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|72
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.19
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