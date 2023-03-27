«Торонто» на выезде обыграл «Нэшвилл»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Мэйпл Ливз» дубль оформил Джон Таварес, еще одну шайбу забросил Александр Керфут. У «Предаторз» голы забили Коди Гласс и Тайсон Бэрри.

После этого матча «Торонто» с 97 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 80 очками — на 10-й строчке Запада.