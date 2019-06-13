Кутюр – лучший снайпер Кубка Стэнли, Маршан и О’Райлли – лучшие бомбардиры

В седьмом матче финальной серии плей-офф "Сент-Луис" на выезде обыграл "Бостон"(4:1) и стал обладателем Кубка Стэнли.

Лучшим снайпером плей-офф стал форвард "Сан-Хосе" Логан Кутюр, забивший 14 голов в 20 матчах. Джейден Шворц (12) – второй, Владимир Тарасенко (11) – третий.

В бомбардирской гонке по 23 очка набрали обладатель "Конн Смайт Трофи" Райан О’Райлли и форвард "Бостона" Брэд Маршан. У игрока "Сент-Луиса" 8 голов и 15 результативных передач, у Маршана – 9 шайб и 14 ассистов.

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