Купер: «Сейчас «Колорадо» играет на элитном уровне, а «Тампа» нет»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо» (0:7).

«Это две хорошие команды, просто сегодня они сыграли на гораздо более высоком уровне, чем мы. Сейчас они играют на элитном уровне, а мы нет», — приводит слова Купера пресс-служба клуба.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 21 июняв Тампе и начнется в 3:00 мск.