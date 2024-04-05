Воронков реализовал большинство в матче с «Айлендерс»

«Коламбус» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 10-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков. Он реализовал большинство с передачи соотечественника Кирилла Марченко.

Теперь у Воронкова 33 (18+15) очков в этом сезоне, а у Марченко — 38 (20+18).

Ворота «Айлендерс» в этой встрече защищает российский голкипер Илья Сорокин.