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Куликов прокомментировал свой первый гол за «Миннесоту» и победу над «Аризоной»

12:25
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Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов прокомментировал победу над «Аризоной» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы просто продолжаем выстраивать игру и стараемся с каждым матчем становиться лучше. Нам удаётся забивать голы и показывать надёжную игру в обороне, и это приносит нам успех. Каждый вносит свой вклад, каждый показывает уверенную игру, каждый выполняет свою работу и приносит пользу в нападении. Мы стараемся играть всей пятёркой как в атаке, так и в обороне. Каждый пытается обострить игру и создать опасный момент», — цитирует официальный сайт НХЛ Куликова.

В матче с «Аризоной» Куликов забросил свою первую шайбу в составе «Миннесоты». 31-летний россиянин выступает за «Уайлд» с сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kaprizov-prodolzhaet-perepisyvat-rekordy-wild/c-327811488

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Иван Торопцев все материалы автора
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