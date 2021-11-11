Куликов прокомментировал свой первый гол за «Миннесоту» и победу над «Аризоной»

Защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов прокомментировал победу над «Аризоной» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы просто продолжаем выстраивать игру и стараемся с каждым матчем становиться лучше. Нам удаётся забивать голы и показывать надёжную игру в обороне, и это приносит нам успех. Каждый вносит свой вклад, каждый показывает уверенную игру, каждый выполняет свою работу и приносит пользу в нападении. Мы стараемся играть всей пятёркой как в атаке, так и в обороне. Каждый пытается обострить игру и создать опасный момент», — цитирует официальный сайт НХЛ Куликова.

В матче с «Аризоной» Куликов забросил свою первую шайбу в составе «Миннесоты». 31-летний россиянин выступает за «Уайлд» с сезона-2021/22.