Каменский: «Радует, что Капризов раскрывается и выходит на свой высокий уровень»
Советник главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова Валерий Каменский отреагировал на установление нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым нового клубного рекорда результативности (30 шайб за 67 матчей).
24-летний хоккеист вошел в топ-10 действующих игроков лиги по количеству матчей, затраченных на 30 голов.
«Наверное, каждая хорошая статистика дает игроку еще больше уверенности. Это позволяет ему лучше играть. С этой статистикой его можно только поздравить! Хотелось бы пожелать ему побить больше рекордов. А мы будем радоваться! В начале сезона у него были трудности, а сейчас он начал забивать. Радует, что Капризов раскрывается и выходит на свой высокий уровень. Естественно, это придаст ему уверенности в игре», — сказал Каменский «СЭ».
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. На его счету 61 (30+31) очко в 67 матчах за команду. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков.
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