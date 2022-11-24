Куликов набрал два очка в матче впервые с февраля 2020 года

Защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:2).

На счету 32-летнего россиянина гол и результативная передача. Куликов набрал 2 очка за матч впервые с 17 февраля 2020 года — тогда игрок отметился двумя ассистами.

В текущем сезоне Куликов провел 20 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.