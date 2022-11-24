«Анахайм» обыграл «Рейнджерс», Куликов набрал два очка

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:2.

В составе «Дакс» 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Куликов, еще по шайбе забросили Мэйсон Мактавиш и Трой Терри. У команды из Нью-Йорка голы на счету Барклая Гудроу и Брэйдена Шнайдера, форвард Артемий Панарин отличился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин остался в запасе.

После этого матча «Анахайм» с 13 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 24 очками — на 7-й строчке.