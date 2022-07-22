Куинн возглавит «Сан-Хосе»

Новым главным тренером «Сан-Хосе» станет Дэвид Куинн, сообщает ESPN. Ранее он работал со сборной США на Олимпиаде в Пекине и чемпионате мира в Финляндии.

В июле пост главного тренера «Шаркс» покинул Боб Бугнер. Также клуб покинули три его помощника.

В прошедшем сезоне «Сан-Хосе» впервые в истории пропустил плей-офф в третий раз подряд. Клуб занял 12-е место в Западной конференции НХЛ.