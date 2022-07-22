Любушкин: «Колорадо» взял трофей за счет того, что лучше играл в нападении»

Защитник «Баффало» Илья Любушкин в интервью «Известиям» объяснил, как «Колорадо» удалось выиграть Кубок Стэнли в прошедшем сезоне НХЛ.

— Вы понимаете, за счет чего «Колорадо» взял Кубок Стэнли?

— У них очень сильное нападение. И в прошлом сезоне был очень хороший вратарь Дарси Кемпер. Плюс если говорить о решающей серии, то, может быть, «Тампа» немножко подустала. Всё-таки три года подряд играть в финале... Получается, намного длиннее сезон. Тоже не всегда успеваешь восстановиться в межсезонье. Хотя, с другой стороны, когда играешь в финале, наверное, всего этого не ощущаешь. Так что, скорее всего, «Колорадо» взял трофей за счет того, что лучше играл в нападении.

— Когда вы играли против «Колорадо», в чем испытывали основные сложности?

— У этой команды определенный набор очень высокого уровня игроков. У них между собой химия, очень здорово контролируют шайбу в зоне атаки. Против них очень тяжело обороняться.