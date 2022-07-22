Любушкин: «Колорадо» взял трофей за счет того, что лучше играл в нападении»
Защитник «Баффало» Илья Любушкин в интервью «Известиям» объяснил, как «Колорадо» удалось выиграть Кубок Стэнли в прошедшем сезоне НХЛ.
— Вы понимаете, за счет чего «Колорадо» взял Кубок Стэнли?
— У них очень сильное нападение. И в прошлом сезоне был очень хороший вратарь Дарси Кемпер. Плюс если говорить о решающей серии, то, может быть, «Тампа» немножко подустала. Всё-таки три года подряд играть в финале... Получается, намного длиннее сезон. Тоже не всегда успеваешь восстановиться в межсезонье. Хотя, с другой стороны, когда играешь в финале, наверное, всего этого не ощущаешь. Так что, скорее всего, «Колорадо» взял трофей за счет того, что лучше играл в нападении.
— Когда вы играли против «Колорадо», в чем испытывали основные сложности?
— У этой команды определенный набор очень высокого уровня игроков. У них между собой химия, очень здорово контролируют шайбу в зоне атаки. Против них очень тяжело обороняться.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
|0
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|4
|Коламбус
|0
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|5
|Нью-Джерси
|0
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|6
|Питтсбург
|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|2
|Бостон
|0
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|0
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|3
|Детройт
|0
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|4
|Монреаль
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|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
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|0
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|4
|Колорадо
|0
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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