Владельца «Эдмонтона» обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной

Владелец «Эдмонтона» Дэрил Кац обвиняется в сексуальных отношениях с несовершеннолетней балериной, сообщает CBC.

По сведениям источника, в суд США был подан гражданский иск, в котором утверждается, что Кац несколько лет назад выплатил на тот момент 17-летней балерине Сейдж Хамфрис 75 тысяч долларов за сексуальные услуги. При этом миллиардер — один из трех человек, которые якобы были вовлечены в сексуальные отношения с несовершеннолетней девушкой.

Хамфрис заявляла, что во время стажировки в 2016 году подверглась насилию со стороны учителя танцев и его жены. Супруги признали групповые сексуальные отношения с Хамфрис по обоюдному согласию, но заявили, что связь началась, когда девушке уже исполнилось 18 лет. Пара утверждает, что до этого Хамфрис уже трижды была в сексуальных отношениях с мужчинами старше нее, в том числе с владельцем «Эдмонтона», и именно эти мужчины должны ответить за незаконные отношения с несовершеннолетней.

Кац стал владельцем «Эдмонтона» в 2008 года. Бизнесмен является основателем и председателем группы компаний Katz, одного из крупнейших канадских предприятий, занимающегося фармацевтикой.