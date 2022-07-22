Владельца «Эдмонтона» обвиняют в сексуальных связях с несовершеннолетней балериной
Владелец «Эдмонтона» Дэрил Кац обвиняется в сексуальных отношениях с несовершеннолетней балериной, сообщает CBC.
По сведениям источника, в суд США был подан гражданский иск, в котором утверждается, что Кац несколько лет назад выплатил на тот момент 17-летней балерине Сейдж Хамфрис 75 тысяч долларов за сексуальные услуги. При этом миллиардер — один из трех человек, которые якобы были вовлечены в сексуальные отношения с несовершеннолетней девушкой.
Хамфрис заявляла, что во время стажировки в 2016 году подверглась насилию со стороны учителя танцев и его жены. Супруги признали групповые сексуальные отношения с Хамфрис по обоюдному согласию, но заявили, что связь началась, когда девушке уже исполнилось 18 лет. Пара утверждает, что до этого Хамфрис уже трижды была в сексуальных отношениях с мужчинами старше нее, в том числе с владельцем «Эдмонтона», и именно эти мужчины должны ответить за незаконные отношения с несовершеннолетней.
Кац стал владельцем «Эдмонтона» в 2008 года. Бизнесмен является основателем и председателем группы компаний Katz, одного из крупнейших канадских предприятий, занимающегося фармацевтикой.
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Филадельфия
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|1
|Баффало
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|2
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|Оттава
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|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|3
|Даллас
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|Колорадо
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|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|0
|Тихоокеанский дивизион
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|0
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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