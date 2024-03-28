Кучеров вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (3:1). На последних минутах он забил в пустые ворота.

Теперь у 30-летнего россиянина 124 (42+82) очка в этом сезоне. Кучеров вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров. Он обошел форварда «Колорадо» Нэйтана Маккиннона, у которого 123 (45+78) очка.

Третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 119 (26+93) очков.