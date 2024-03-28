Гол Кучерова помог «Тампе» переиграть «Бостон»

«Тампа» выиграла у «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Лайтнинг» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров в концовке встречи забросил одну шайбу в пустые ворота. Теперь у него 124 (42+82) очка в этом сезоне. Он возглавляет гонку бомбардиров.

«Тампа» набрала 87 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Бостон» идет на второй строчке — 99 очков.