Кучеров вышел на 19-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян

«Тампа» на своем льду обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился голом и двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 502 очка в североамериканской карьере.

Также Кучеров вышел на 19-е место в истории НХЛ среди россиян по очкам, превзойдя результат Валерия Каменского (501). 18-ю позицию с 517 баллами занимает Александр Семин. Лидирует Александр Овечкин (1247).