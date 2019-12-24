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Кучеров вышел на 19-е место по очкам в истории НХЛ среди россиян

11:31
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«Тампа» на своем льду обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился голом и двумя голевыми передачами. Теперь на его счету 502 очка в североамериканской карьере.

Также Кучеров вышел на 19-е место в истории НХЛ среди россиян по очкам, превзойдя результат Валерия Каменского (501). 18-ю позицию с 517 баллами занимает Александр Семин. Лидирует Александр Овечкин (1247).

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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