Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ
«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». На 17-й минуте шайбу забросил нападающий Брейден Пойнт.
Голевой передачей в этой атаке отметился российский нападающий Никита Кучеров. Теперь у него 137 (43+94) очков в этом сезоне.
30-летний россиянин возглавляет гонку бомбардиров, опережая на 4 очка Нэйтана Маккиннона из «Коламбуса», набравшего 133 (48+82) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|78
|53
|25
|110
|2
|Каролина
|78
|49
|29
|105
|3
|Айлендерс
|77
|35
|42
|85
|4
|Питтсбург
|78
|36
|42
|84
|5
|Вашингтон
|77
|36
|41
|83
|6
|Филадельфия
|78
|36
|42
|83
|7
|Нью-Джерси
|78
|37
|41
|79
|8
|Коламбус
|78
|26
|52
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|46
|32
|107
|2
|Флорида
|78
|48
|30
|102
|3
|Торонто
|77
|45
|32
|99
|4
|Тампа-Бэй
|77
|43
|34
|93
|5
|Детройт
|77
|38
|39
|84
|6
|Баффало
|78
|37
|41
|79
|7
|Оттава
|77
|34
|43
|72
|8
|Монреаль
|77
|29
|48
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|78
|49
|29
|107
|2
|Колорадо
|78
|48
|30
|102
|3
|Виннипег
|77
|47
|30
|100
|4
|Нэшвилл
|78
|45
|33
|94
|5
|Сент-Луис
|78
|41
|37
|87
|6
|Миннесота
|77
|37
|40
|84
|7
|Аризона
|77
|33
|44
|71
|8
|Чикаго
|77
|23
|54
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|78
|48
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|76
|47
|29
|99
|3
|Лос-Анджелес
|77
|41
|36
|93
|4
|Вегас
|77
|42
|35
|92
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|76
|34
|42
|73
|7
|Анахайм
|78
|25
|53
|55
|8
|Сан-Хосе
|77
|18
|59
|44
Результаты / календарь
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
|10.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|- : -
|10.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|10.04
|02:00
|
Флорида – Оттава
|- : -
|10.04
|02:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|- : -
|10.04
|02:00
|
Монреаль – Филадельфия
|- : -
|10.04
|02:00
|
Бостон – Каролина
|- : -
|10.04
|02:00
|
Детройт – Вашингтон
|- : -
|10.04
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|- : -
|10.04
|03:00
|
Даллас – Баффало
|- : -
|10.04
|04:30
|
Колорадо – Миннесота
|- : -
|10.04
|05:00
|
Сиэтл – Аризона
|- : -
|10.04
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|10.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|136
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|78
|133
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|76
|65
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|78
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83
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