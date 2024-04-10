Кучеров увеличил отрыв от Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ

«Тампа» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». На 17-й минуте шайбу забросил нападающий Брейден Пойнт.

Голевой передачей в этой атаке отметился российский нападающий Никита Кучеров. Теперь у него 137 (43+94) очков в этом сезоне.

30-летний россиянин возглавляет гонку бомбардиров, опережая на 4 очка Нэйтана Маккиннона из «Коламбуса», набравшего 133 (48+82) очка.