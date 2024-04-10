Джек Хьюз пропустит остаток сезона НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз больше не сыграет в этом сезоне. Как сообщает ESPN, хоккеист принял решение сделать операцию на плече.

Ожидается, что Хьюз вернется к летнему тренировочному лагерю «Дэвилз».

В этом сезоне 22-летний американец сыграл в 62 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 76 (27+49) очков.