Кучеров стал 10 россиянином, набравшим 800 очков за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал 3 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:1).

Второе очко Кучерова в этой игре стало его 800 в регулярках НХЛ. Как сообщает сайт лиги, 30-летний россиянин стал четвертым игроком в истории «Лайтнинг», набравшим 800 очков за карьеру. Среди россиян он стал 10-м игроком с таким достижением.

Также форвард в 20-й раз в своей карьере набрал три очка за период, что является пятым показателем среди действующих игроков. Он уступает Сидни Кросби (24), Коннору Макдэвиду (24), Александру Овечкину (22) и Патрику Кейну (22).

Всего в активе Кучерова 801 (304+497) очко в 687 играх в НХЛ.