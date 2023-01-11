Наместников забросил третью шайбу в сезоне в НХЛ

Нападающий «Тампы» Владислав Наместников увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» — 3:1.

30-летний россиянин отличился в середине второго периода.

Этот гол стал для Наместникова третьим в сезоне-2022/23. Всего на его счету 9 (3+6) очков в 37 играх нынешнего регулярного чемпионата.