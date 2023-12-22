Кучеров реализовал большинство в матче с «Вегасом»

«Тампа» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

На 16-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, реализовав большинство. Для него это 23-й гол в текущем сезоне.

Кучеров является лидером в списке лучших бомбардиров этого сезона — 55 (23+32) очков.