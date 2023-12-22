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Сегодня, 04:37

Кучеров реализовал большинство в матче с «Вегасом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

«Тампа» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

На 16-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров, реализовав большинство. Для него это 23-й гол в текущем сезоне.

Кучеров является лидером в списке лучших бомбардиров этого сезона — 55 (23+32) очков.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
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2 Филадельфия 31 18 13 39
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4 Каролина 32 17 15 37
5 Вашингтон 29 16 13 36
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7 Питтсбург 30 14 16 31
8 Коламбус 33 11 22 27
Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 29 16 13 38
3 Флорида 31 18 13 38
4 Тампа-Бэй 33 15 18 35
5 Детройт 32 15 17 34
6 Монреаль 31 14 17 32
7 Баффало 33 13 20 29
8 Оттава 27 11 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 31 19 12 41
2 Даллас 30 18 12 40
3 Колорадо 32 19 13 40
4 Нэшвилл 32 18 14 36
5 Аризона 31 16 15 34
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7 Миннесота 30 13 17 30
8 Чикаго 31 10 21 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 21 12 47
2 Ванкувер 33 22 11 46
3 Лос-Анджелес 29 18 11 40
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5 Сиэтл 34 11 23 31
6 Эдмонтон 29 13 16 27
7 Анахайм 31 12 19 24
8 Сан-Хосе 32 9 23 21
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