Торопченко забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» выигрывает у «Флориды» после второго периода. Счет 3:1.

На 17-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Алексей Торопченко. Для 24-летнего россиянина это 6-й гол в сезоне.