Бучневич забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Сент-Луис» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

На 8-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Павел Бучневич. Для него эта шайба стала 11-й в текущем сезоне.