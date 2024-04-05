«Виннипег» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Джетс» одержали вторую победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» набрал 98 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 12-й строчке — 73 очка.