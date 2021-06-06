Дубль Кучерова принес победу «Тампе» в четвертом матче серии с «Каролиной»

«Тампа» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Каролину» со счетом 6:4.

В составе «Лайтнинг» дубль оформили Стивен Стэмкос и Никита Кучеров, на счету которого результативная передача, еще по шайбе забросили Брэйден Пойнт и Тайлер Джонсон. У «Харрикейнз» забили Теуво Терявяйнен, Йеспер Фаст, Дуги Хэмилтон и Джейкоб Слэвин, форвард Андрей Свечников сделал две результативные передачи и заработал 6 минут штрафа. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 бросок.

Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 1:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 6:4 (1:0, 4:4, 1:0)

Четвертый матч

Голы: Пойнт — 7 (Палат, Чернак), 14:24 — 1:0. Терявяйнен — 2 (Стаал, Свечников), 24:30 — 1:1. Фаст — 1 (Мартинук, Слэвин), 25:09 — 1:2. Стэмкос — 4 (бол., Киллорн, Пойнт), 29:54 — 2:2. Хэмилтон — 2 (Ахо, Свечников), 30:35 — 2:3. Слэвин — 1 (Пакетт, Лоренц), 32:41 — 2:4. Кучеров — 4 (бол., Стэмкос, Хедман), 34:38 — 3:4. Джонсон — 1 (Колтон, Марун), 37:10 — 4:4. Стэмкос — 5 (бол., Кучеров, Чирелли), 39:37 — 5:4. Кучеров — 5 (Палат), 46:01 — 6:4.

Вратари: Василевский — Мразек (57:14).

Штраф: 6 — 14.

Броски: 26 (12+10+4) — 25 (7+11+7).

Наши: Кучеров (20.13/6/+1), Сергачев (22.46/0/0) — Свечников (18.16/2/0).

5 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 3-1.