Кучеров назван третьей звездой дня в НХЛ

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

25-летний россиянин сделал три результативные передачи в матче с "Рейнджерс" (4:3 ОТ). Таким образом, он набрал 104 очка в регулярном чемпионате. До клубного рекорда Венсана Лекавалье ему осталось четыре балла.

Второй звездой дня был признан вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд, сделавший 29 спасений в матче с "Анахаймом". Этот матч стал для него первым с 16 декабря, до этого он пропустил 28 игр из-за сотрясения мозга.

Лучшим игроком дня стал Митч Марнер ("Торонто"). Он забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи в матче с "Эдмонтоном" (6:2). Эта игра стала для него восьмой в сезоне, в которой ему удалось набрать три и более очка.

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