Кучеров набрал 2 очка в первом периоде матча с «Колорадо». Он оторвался от Маккиннона в гонке бомбардиров

«Тампа» после первого периода выигрывает у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет на табло — 2:1.

Первую шайбу «Лайтнинг» забросил Брейден Пойнт с передачи российского нападающего Никиты Кучерова, а спустя минут россиянин забил уже сам.

Теперь на счету Кучерова 92 (35+57) очка и он продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров. Он опережает Натана Маккиннона, идущего вторым, уже на 4 очка.