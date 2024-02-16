«Сиэтл» выиграл у «Бостона»
«Бостон» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Брюинз» потерпели третье поражение подряд.
Нападающий гостей Мэттью Бенирс забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
«Сиэтл» занимает 11-е место в Западной конференции — 56 очков. «Бостон» идет на второй строчке в Восточной конференции — 74 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Сиэтл» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Пастрняк — 34 (Заха, Макэвой), 4:54 — 1:0. Эберле — 10 (бол., Бьоркстранд, Бенайерс), 9:11 — 1:1. Толванен — 14 (Бенайерс), 37:35 — 1:2. Бенайерс — 8 (Веннберг), 48:36 — 1:3. Маккэн — 22 (п.в.), 59:41 — 1:4.
Вратари: Суэймен (55:08 — 56:57, 58:28 — 59:41) — Даккорд (7:45 — 8:02).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 37 (16+12+9) — 26 (8+10+8).
16 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|53
|34
|19
|71
|2
|Каролина
|52
|30
|22
|65
|3
|Филадельфия
|54
|29
|25
|64
|4
|Нью-Джерси
|52
|27
|25
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|7
|Питтсбург
|50
|23
|27
|53
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|53
|32
|21
|74
|2
|Флорида
|53
|34
|19
|72
|3
|Тампа-Бэй
|54
|29
|25
|63
|4
|Торонто
|51
|27
|24
|62
|5
|Детройт
|52
|27
|25
|60
|6
|Монреаль
|53
|22
|31
|52
|7
|Баффало
|52
|23
|29
|50
|8
|Оттава
|49
|22
|27
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|53
|33
|20
|72
|2
|Колорадо
|54
|33
|21
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|52
|28
|24
|58
|5
|Нэшвилл
|53
|27
|26
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|52
|23
|29
|50
|8
|Чикаго
|53
|14
|39
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|54
|36
|18
|78
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|49
|31
|18
|63
|4
|Лос-Анджелес
|50
|24
|26
|58
|5
|Калгари
|53
|25
|28
|55
|6
|Сиэтл
|53
|22
|31
|54
|7
|Анахайм
|52
|18
|34
|38
|8
|Сан-Хосе
|52
|14
|38
|33
|16.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|6 : 3
|16.02
|03:00
|
Оттава – Анахайм
|1 : 5
|16.02
|03:00
|
Торонто – Филадельфия
|- : -
|16.02
|03:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|7 : 4
|16.02
|03:00
|
Баффало – Флорида
|0 : 4
|16.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|1 : 4
|16.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|1 : 2
|16.02
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|16.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|- : -
|16.02
|04:30
|
Чикаго – Питтсбург
|- : -
|16.02
|05:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|- : -
|16.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|90
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|54
|87
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|53
|77
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|50
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|53
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|53
|34
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|1
|2