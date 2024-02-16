«Сиэтл» выиграл у «Бостона»

«Бостон» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Брюинз» потерпели третье поражение подряд.

Нападающий гостей Мэттью Бенирс забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Сиэтл» занимает 11-е место в Западной конференции — 56 очков. «Бостон» идет на второй строчке в Восточной конференции — 74 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Сиэтл» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Пастрняк — 34 (Заха, Макэвой), 4:54 — 1:0. Эберле — 10 (бол., Бьоркстранд, Бенайерс), 9:11 — 1:1. Толванен — 14 (Бенайерс), 37:35 — 1:2. Бенайерс — 8 (Веннберг), 48:36 — 1:3. Маккэн — 22 (п.в.), 59:41 — 1:4.

Вратари: Суэймен (55:08 — 56:57, 58:28 — 59:41) — Даккорд (7:45 — 8:02).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 37 (16+12+9) — 26 (8+10+8).

16 февраля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.