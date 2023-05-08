Тренер «Торонто» не сообщил подробностей о травме Самсонова

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф после третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (2:3 ОТ) не сообщил подробностей травмы вратаря Ильи Самсонова.

26-летний россиянин был заменен на 21-й минуте после того, как получил травму в столковении с защитником «Мэйпл Ливз» Люком Шенном. Вместо него вышел Джозеф Уолл, который пропустил две шайбы.

Счет в серии стал 3-0 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 02.00 мск.