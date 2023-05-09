Кубок Стэнли, 10 мая: «Нью-Джерси» — «Каролина», «Сиэтл» — «Даллас»

Матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

10 мая, среда

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Восток». Четвертый матч

2.00 (мск) «Нью-Джерси» — «Каролина»

Счет в серии: 1-2

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала конференций. «Запад». Четвертый матч

4.30 «Сиэтл» — «Даллас»

Счет в серии: 2-1

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